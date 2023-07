Canvi d'ubicació per la construcció de la piscina municipal de Sant Celoni

El nou govern de l'ha dedicit canviar la ubicació d'on es construirà la. Tant l'alcalde,, com el primer tinent d'alcalde,, han anunciat aquest matí que el nou emplaçament serà en els terrenys on ara hi ha el camp de futbol de Can Sans. La decisió s'ha pres per motius estrictament econòmics, encara que la nova proposta suposi allargar un any més la mancança de piscina municipal descoberta al municipi.Vallhonesta ha estat taxatiu "no volem perdre més el temps, ens hem posat en marxa, som efectius, tenim les idees clares i anem de cara al gra. La construcció de la piscina no és només oci, també suposa unqu ens aquests dies calorosos Sant Celoni no disposa i un".En aquest sentit també hi ha coincidit Gerard Carot que ha posat èmfasi en el fet que hi ha un consens ampli de tots els grups municipals que la construcció de la piscina és unaa més d'una necessitat per donar respostes i solucions a totes aquelles persones "que no tenen mitjans per poder-se desplaçar a la platja o a la piscina d'un altre municipi".En l'acte d'aquest matí també hi ha intervingut el director de Territori i Habitatge de l'Ajuntament de Sant Celoni,, que ha explicat tots els passos per poder fer la piscina en l'emplaçament pensat anteriorment, així com les dificultats orogràfiques del terrenys i l'encariment del projecte que, només la fase 1 de construcció d'accessos a la piscina, nous vestidors i solàrium se n'anava a. La segona fase no es va quantificar ja que caldria una modificació de crèdit i fàcilment podria ser d'1 o 2 milions d'euros més.Tot i el nou emplaçament de la piscina que suposarà menys dificultats per fer el projecte en cap cas no es podran escurçar els terminis per poder tenir la piscina en ús l', pels calendaris que marca l'administració. De moment, fins que no s'hagi fet l'avantprojecte tampoc no es pot saber el cost de construcció.