PSC, ERC, Junts i En Comú Podem governaran conjuntament el Consell Comarcal del Vallès Oriental

Amb la voluntat de sumar i construir per la comarca, els partits polítics delhan decidit governar conjuntament les institucions i consorcis comarcals i supramunicipals. Les quatre formacions coincideixen en què cal anar de la mà i treballar en una línia d'actuació conjunta per tal d'enfortir així, el Vallès Oriental i actuar de forma ràpida i eficient davant les necessitats reals de cada municipi.Els reptes socials cada vegada són més complexes i caldrà aportar solucions, posant imaginació i innovant, per aquest motiu cal sumar esforços.Les quatre formacions volen posar de manifest que per fer front als r, calen recursos adequats i dimensionats. Recorden que el Consell Comarcal és una institució amb un finançament històricament insuficient. Per aquest motiu, fan una crida a la Generalitat perquè plantegi una solució a aquesta situació que pateixen tots els Consells Comarcals de Catalunya, molt especialment el del Vallès Oriental.Elconjunta entre PSC, ERC, Junts i En Comú Podem també inclou la constitució d’una Comissió de Seguiment del Pacte que es reunirà semestralment.D'entre els objectius i reptes que inclou l'acord per al Consell Comarcal destaca el, negociar amb el govern de la Generalitat un nou model de finançament per als consells comarcals, continuar amb la implantació de la Taula Vallès Oriental Avança, seguir amb les polítiques contra les desigualtats i dirigides especialment en aquells col·lectius més vulnerables, la defensa de la llengua catalana, aplicar polítiques feministes transversals, continuar impulsant el turisme a la comarca, potenciar el Vallès Oriental com a espai d'oportunitats industrials i empresarials, impulsar infraestructures pendents, complir amb els compromisos fixats en el Pacte d’alcaldes i alcaldesses per l’energia sostenible i els objectius de l’agenda 2030, entre d’altres.En el cas del, es marquen com a objectiu arribar a la neutralitat energètica l'any 2027, continuar dotant de projectes i solidesa el consorci, recuperar entorns fluvials, continuar impulsant projectes d’economia circular com el d'aigua regenerada, així com d'altres mesures que potenciin la implicació d'aquest ens al territori vallesà.En referència al, destaca com a prioritari el projecte d'ampliació de la planta de digestió anaeròbica i de compostatge, avançar en el projecte BioVO, digitalitzar la gestió integral de residus i negociar amb l’Agència Catalana de Residus el model de finançament necessari per la transició del model de recollida de residus, entre d’altres mesures.