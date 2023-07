Som Palau‑CUP vol que Santa Maria de Palautordera sigui zona tensionada pel control del preu de lloguer

El Govern va iniciar el passat mes de juny el tràmit necessari per declarar less on s'haurà d'aplicarinclosa dins la nova llei d'habitatge estatal , aprovada als. Segons el Departament de Territori, afectarà 140 municipis del país, on viuende la població catalana. Tots aquests municipis són aquells que tenen una oferta insuficient d'habitatge assequible i compleixen els requisits de la legislació per aplicar-hi mesures per limitar els preus de lloguer.Del Baix Montseny només s'inclouen Sant Celoni i Llinars del Vallès i és per això que el grup municipalde l'espera una resposta de la instància presentada perquè l'equip de Govern presenti al·legacions a la primera resolució per així quedar inclosos en el llista de municipis tensats. Des de Som Palau-CUP es recorda que la feina més feixuga estarà en el control dels preus dels lloguers a les zones tensades, però el primer pas, és estar-hi inclòs. Cal ser "" per l, però Palau n’ha quedat fora, i l'Ajuntament no ha fet res, tot i la demanda, via instanciaHa estat una de les lleis de la legislatura més difícil de desbloquejar, i tot i que té mancances molt importants, no és suficient i no resoldrà el greu problema d'accés a l'habitatge que patim, finalment n'ha arribat el vistiplau definitiu. Es tracta de lai, entre altres qüestions, preveu per primera vegada, la contenció del preu dels lloguers en algunes zones. De fet, és un dels elements més importants per tornar a aplicar un control sobre les rendes.Aquestafectarà sobretot els grans propietaris a l'hora de firmar un contracte, hauran d'ajustar el preu d'acord amb aquesta referència, "però si Palau no està inclòs com a municipi de zona tensada, seguirem amb la barra lliure actual, fent impossible viure dignament al poble, un poble que cada cop està a l’abast de menys persones".Des de Som Palau-CUP, tornen a demanar a l'Ajuntament de Santa Maria de Palautordera que formuli lespertinents abans que finalitzi el termini, i es puguin beneficiar de la regulació de preus del lloguer."No hi ha vida digne si no tenim accés a un habitatge just i segur". Som Palau-CUP demana que aquesta vegada l'Ajuntament, i el grup municipal de, pensi amb la gent del poble i no amb els especuladors. "Exigim que aquesta vegada, com a mínim aquesta vegada, estiguin al costat del poble. L'habitatge és un dret, no una mercaderia", conclouen des d'aquest grup municipal.