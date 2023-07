Segona edició de l'Isard Fest a Sant Hilari Sacalm

és un festival de música impulsat per joves deque el pròxim 22 de juliol arribarà a la segona edició. Les entrades ja estan a la venda amb un preu de divuit euros i es poden obtenir per Internet a través del web santhilari.cat/entrades.Pujaran a l'escenari d'aquest festival al cor de: Scorpio, exconcursant del programa de TV3 Eufòria; Flashy Ice Cream, un dels grups de referència de la nova escena urbana catalana; Socunbohemio, que acaba de publicar el seu disc debut Contes de les quatre estacions; Carlota Flâneur, amb una aposta pop plena de tendresa i colors brillants; Doble&Hugsound, el duet format pels gironins Pol Plaja i Lluís Huguet amb un so propi dins la música urbana; i, el DJ gironí Genkie, amb una proposta innovadora que combina punxar discs i el saxo.Enguany, l'organització ha aprovat elIsard Fest, un programa que recull més d'una trentena d'accions que reforcen i reafirmen el compromís d'aquest festival amb el medi ambient i l'entorn.El festival es farà al(carretera Villavecchia, Sant Hilari) amb vista als boscos de les Guilleries i dins del recinte, a més de la música en directe, es podrà gaudir d'una oferta gastronòmica variada i una zona de marxandatge.L'Isard Fest va néixer arran del projecte final d'estudis d'en, un jove hilarienc que en aquell moment estava cursant la Diplomatura en Música Avançada i So i el que era una proposta pel treball final l'ha volgut fer realitat sobre el terreny.Més d'una quinzena de joves del municipi, amb el suport d'establiments locals i de l'han impulsat l'Isard Fest, un festival que aposta pel talent musical emergent al nostre país i que busca fer valdre el ric paisatge natural que envolta Sant Hilari.