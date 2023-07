Tornen les colònies per a fills i germans de pacients amb càncer a Sant Esteve de Palautordera

El proper diumenge 16 de juliol, tornen lesa Barcelona. Es faran del, a la casa de colònies Castell de Fluvi" a Sant Esteve de Palautordera, situada en plena natura al peu del Parc Natural del i estan dirigides a nens i adolescents de 7 a 17 anys amb un germà/germana amb càncer o amb un pare o mare amb la malaltia.Estan pensades per oferir un espai de lleure als infants i adolescents on puguin gaudir d'activitats d'oci i aventura, i facilitar el contacte i l'establiment de noves relacions amb un. L'objectiu és conèixer i establir noves relacions amb joves en una situació similar, i que tots ells puguin compartir i expressar l’experiència de tenir un familiar proper malalt.L'activitat més esperada per tots els infants és l'que farà una dotació dels Mossos d’Esquadra. La unitat aèria arribarà en helicòpter i faran una demostració de la tasca que fan amb drons. A més, també hi participarà la unitat canina, que mostrarà la seva tasca a tots els assistents.Durant quatre dies, comptaran amb, en forma d'activitats d'aventura, granja, gimcanes, excursions, manualitats, jocs de nit i piscina. Les activitats previstes inclouen també tallers de prevenció de la malaltia i d'hàbits de vida saludable, com per exemple, un taller per preparar una beguda saludable i refrescant o un scaperoom, ideat per promoure l'exercici físic entre els joves, entre d'altres opcions.