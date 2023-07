Aquest dissabte vinent 15 de juliol a les sis de la tarda, alde Sant Celoni tindrà lloc l'estrena(Absència, Litúrgia, Melancolia, Anhel), una obra contemporània amb la direcció artística d'Arnau Castro, que representarà la recent creada NV Dansa, una jove companyia del Vallès que ha sorgit de la celonina Escola i Companyia de Dansa Núria VenturaEs tracta d'un projecte sense ànim de lucre, per donar l'a nens estudiants de la dansa, que assoleixen un nivell òptim per poder expressar-se, a realitzar-se personalment i entenent el que vol dir ser un ballarí professional, tant en la intenció de voler-s'hi dedicar o no.Després d'aquesta estrena a Sant Celoni la intenció deés moure l'espectacle per la zona i, d'aquesta manera, podfer alguns bolos i que la companyia es pugui rodar.