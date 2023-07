La Fresh Company de Sant Celoni triomfa al MOD de Mallorca

El grup Freskkos de la Fresh Company triomfa al MOD de Mallorca Foto: Cedida Fresh Company

La companyia de hip hopde, formada per balladores i balladors del Baix Montseny (Sant Celoni, Sant Esteve de Palautordera i Santa Maria de Palautoredera) i dirigida per, ha guanyat amb el grup Freshkos el primer premi Adult Master en la 7a edició del prestigióscelebrat al Gran Auditòrium de Palma de Mallorca el cap de setmana passat.També va participar a la categoria Youth Master amb el grup So Fresh, assolint la cinquena posició d'onze participants. El grup guanyador de Mallorca estava format per tretze persones, la meitat dels quals majors de divuit anys i l'altra meitat una mica més joves."Va ser súper emocionant i encara no ens ho creiem!", ha manifestat Mailén Giovagnoli a. En aquesta línia ha explicat que feia anys que tenien el somni de viatjar a Mallorca i presentar-se al MOD perquè és un campionat amb molt nivell on es competeix amb grups de diferents països. La dinàmica de competició és als matins (rookies) i a la tarda (màster), segons el nivell amb el que es vulgui participar.La normativa del campionat diu que els grups que han guanyat competicions de caràcter nacional, com és el cas de la Fresh Company, la categoria que el pertoca és la Màster "i això ens feia molt de respecte, però la nostra idea era passar-nos-ho bé", ha dit Giovagnoli.La Fresh Company va néixer l'any 2017 i el seu principal objectiu és. Està formada per diferents grups en funció de l'edat dels alumnes i assaja a l'Associació Cultural l'Eixam. Mailén Giovagnoli, coreògrafa del grup, cada any elabora unaque es treballa durant el curs per poder-la presentar als campionats de primavera – estiu i, fins ara, amb molt bon resultats.