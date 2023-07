Incendi en una casa de colònies de Vallgorguina

Elsestan treballant en l'extinció d'unque s'ha ocasionat aquest migdia, per causes que ara es desaconeixen. En el moment de l'arribada dels bombers la casa estava evacuada, sense ferits, i el foc completament desenvolupat a la planta, fent col·lapsar el sostre.Hores d'ara el foc ja estàperò hi segueixen treballant amb nou dotacions i revisant que el foc no hagi propagat per les bigues de fusta a través de4l fals sostre. Al lloc s'hi han desplaçat una dotació dels Mossos d'Esquadra, dues ambulàncies del SEM, una dotació de sanitaris dels Bombers i un Vigilant de Vallgorguina.