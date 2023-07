Minut de silenci per la treballadora de l'empresa de neteja viària de Sant Celoni morta en accident de feina

Quan el campanar de l'tocava en punt les set del vespre d'aquest dijous un grup d'una cinquantena de persones concentrades davant l'edifici han fet uncom a mostra de condol i en memòria de la Sandra, la treballadora de l'empresa CLD, concessionària del servei de neteja viària de Sant Celoni, que va morir ahir en accident laboral.Els fets van passar poc abans de les vuit del matí al carrer Germà Emilià. Per causes que encara es desconeixen, la treballadora va quedar atrapada per la màquina escombradora que li va causar la mort.La mort d'aquesta treballadora ha causat unja que era una persona molt coneguda que tenia sempre un somriure per a tothom. L'alcalde de Sant Celoni, Eduard Vallhonesta, així com tots els regidors de l'Ajuntament de Sant Celoni, representants de l'empresa, companys de feina i veïns han participat del minut de silenci. Des d'ahir que es va conèixer l'accident mortal i tot avui al balcó de l'Ajuntament i a la sala de plens i ha lluït unen senyal de dol.