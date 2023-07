Mor en accident laboral una treballadora de l'empresa de neteja viària de Sant Celoni

Aquest dimecres al matí ha mort enuna treballadora de l', concessionària del servei de neteja viària de. Els fets han ocorregut poc abans de les 8 del matí en el carrer Germà Emilià. Per causes que encara es desconeixen, la treballadora ha quedat atrapada per la màquina escombradora que li ha causat la mort.Al lloc dels fets s'hi ha desplaçat la Policia local, bombers, del sistema d'emergències mèdiques i agents del cos dels Mossos d'Esquadra, l'alcalde de Sant Celoni i regidors del consistori. S'han activitati a la família.El consistori lamenta profundament aquesta pèrdua i trasllada a la família la solidaritat i el dolor de l'Ajuntament, del personal municipal i dels veïns i veïnes de Sant Celoni. Com a mostra de condol, es farà un minut de silenci abans del Ple municipal convocat per demà dijous 6 de juliol i s'ha penjat unPer la seva banda, elha fet un comunicat lamentant l'accident. A més de transmetre el condol a la família tambér ha demanat una investigació dels fets i demana que es prenguin les mesures necessàries per a q2ue aquests fets no tornin a passar.