Pobles amb encant del Baix Montseny: els 5 que has de visitar

Sant Celoni

Els esgrafiats de la parròquia Sant Martí de Sant Celoni Foto: Jordi Purtí

Hostalric

Castell d'Hostalric Foto: Arxiu

Vallgorguina

Dolmen de Vallgorguina Foto: Jordi Purtí

Arbúcies

La Vall d'Arbúcies amb Les Agudes al fons Foto: Aj Arbúcies

Breda

Una vista frontal del monestir de Sant Salvador de Breda Foto: Jordi Purtí

Parc Natural del Montseny i Reserva de la Biosfera

La Tordera neix a Sant Marçal, al Parc Natural del Montseny i Reserva de la Biosfera Foto: Jordi Purtí

A cavall de dues comarques, el Vallès Oriental i la Selva, s'albira el, la subcomarca natural situada entremig delque convida a visitar els seus. Qui vulgui transitar-hi podrà escollir entre gaudir dels paisatges i els racons naturals, conviure amb els vestigis històrics i arquitectònics medievals, barrocs o modernistes.Aquest estiu, és un bon moment per programar-se les vacances i conèixerambque des dels seus pobles fan una àmplia proposta d'activitats culturals, gastronòmiques i de lleure.és la capital del Baix Montseny. L'es va començar a construir l'any 1634 i ha esdevingut l'element emblemàtic del patrimoni celoní. L'edifici, característic del barroc, s'inaugurà el 1703. El més característic és la façana, decorada amb un monumental esgrafiat del 1762, la més destacada deltant per la gran superfície que ocupa com pel seu bon estat de conservació. Està organitzada com un gran, amb representacions d'arcàngels i altres figures.és un municipi de la comarca de la Selva. Eld'Hostalric està construït sobre un turó de pedra d’origen basàltica. Es té constància que l'any 1145 ja hi existia una, però el castell que ha arribat fins als nostres dies va ser construït al segle XVIII. Una de les principals causes de la seva construcció fou per a mantenir el control sobre una gran via de comunicació com el camí Ral. El 1963 Hostalric fou declarat(BCIN), i a partir d'aquest moment es va començar la lenta però continua recuperació, conservació i divulgació del patrimoni monumental, muralles, torres i castell.és al peu del. Els espais naturals i el Museu del Bosc i de la Pagesia hi tenen un pes important. De tota manera Vallgorguina es coneix pel. Una construcció megalítica formada per 7 lloses clavades verticalment al damunt de les quals es troba la pedra de coberta. Actualment, desconeixem quin era l'aspecte original. Gràcies a la documentació escrita, se sap que l'any 1855 va ser restaurat per Josep Pradell, propietari de la finca on es troba ubicat.La vila d'se situa en un paratge de gran bellesa, al bell mig deli de la zona de les, declarada Zona de Protecció d'Espais d'Interès Natural. Això fa que el municipi gaudeixi d'una diversitat botànica i faunística excepcional que permet al visitant ser testimoni, en pocs quilòmetres, de paisatges típicament mediterranis fins a uns de subalpins a les Agudes. Les flors també tenen molta presència al poble i li donen una vida especial i per això Arbúcies també és molt conegut per l'que cada any milers de persones visiten. És un dels municipis amb influència del Castell de Montsoriu., conegut per ser uni ceramista també té un entorn monumental destacable que en els darrers anys s'han portat a terme importants obres de reforma i conservació del patrimoni municipal. Elde Breda, és un dels més importants dels que van existir en les comarques gironines, va ser fundat el 4 de juny de l'any 1038 per Guerau de Cabrera i Ermessenda de Montsoriu, Vescomtes de Girona i senyors del Castell de Montsoriu. També hi destaca el Claustre, el Pati de l'Abadia, l'Església Santa Maria, El Museu Josep Aragay i Els Forns. És un dels municipis amb influència delElté inacabables possibilitats de gaudir-ne. És un dels parcs naturals més coneguts i concorreguts de Catalunya, ja sigui per la seva proximitat a Barcelona o per la seva. Rutes, crestes i fagedes fan que sigui un punt de referència de lesi també de l'excursionisme català. La, al terme municipal de Fogars de Montclús és una de les possibilitats per gaudir-ne.