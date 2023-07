Acusats dos empresaris de Sant Celoni i dos homes més per conspirar en un segrest a Armènia

L'ha començat a jutjar aquest dimarts quatre homes per suposadament haver segrestat tres empresaris andalusos a Armènia amb l'excusa d'una suposada compra de 10.000 tones d'oli. La fiscalia i l'acusació particular acusende conspirar per segrestar els empresaris andalusos al país caucàsic l'octubre del 2015. Com que la detenció il·legal s'hauria produït fora d'Espanya, només se'ls pot jutjar per la preparació del segrest, per un delicte de conspiració.Els acusats, que hani que el negoci era legal en la primera sessió del judici, són: J.F.L., que gestionava alguns bars i restaurants a Sant Celoni i era taxador de vehicles i pèrit judicial d'accidents de trànsit; D.F.R., que tenia una immobiliària; i dos germans armenis, V.K. i G.K., constructor del Vallès Oriental i a qui li constaven vuit identitats diferents, deu detencions i la prohibició de l'Audiència Nacional de sortir d'Espanya per presumpte blanqueig de capitals.Segons la fiscalia, els quatre acusats van acordar und'uns. Així, el setembre del 2015 J.F.L. va plantejar uns "negocis fantasiosos d'oli" a un empresari de la zona de Sant Celoni, i li va dir que tenia importants contactes a Armènia, un dels quals era l'acusat G.K., suposat representant de la Cambra de Comerç d'Armènia a Espanya, nebot d'un alt càrrec d'aquell país i membre d'una família que controlava la Interpol, la policia i els aeroports. J.F.L. va presentar-se com a comissionista, mentre que G.K. va dir a la víctima que li volia comprar un xalet. El ministeri públic sosté que la compra d'aquest xalet va ser l'esquer per fer viatjar la víctima a Armènia, on volien dur a terme la suposada compra però en realitat volien segrestar-lo.Segons la fiscalia, els armenis havien ajuntat en una sola casa els tres empresaris andalusos i el quart empresari del xalet. A tots els exigien importants sumes de diners amb diverses excuses i sota amenaça i coacció. Finalment, els quatre segrestats van ser alliberats i conduits a l'aeroport d'Erevan, i van poder tornar a casa. Una part dels diners van ser bloquejats i no van arribar als segrestadors, després de rebre 100.000 euros, una part bloquejats, transferits per la germana d'un dels segrestats.Per tot això, la fiscalia els acusa de conspiració per a detenció il·legal, conspiració per a segrest condicional i conspiració per a intent de segrest condicional i els demana fins a 25 anys de presó i la prohibició d'acostar-se a les víctimes o comunicar-s'hi. A més, haurien de pagar més de 15.000 euros a les víctimes en concepte dels diners robats, i caldria afegir-hi l'import dels objectes sostrets i les despeses del viatge a Armènia.