Conveni de col·laboració entre l'Ajuntament d'Arbúcies i ARECAFÉ per a la recollida de càpsules de cafè

L'ha firmat un conveni de col·laboració ambper a la recollida de càpsules de cafè al municipi amb l’objectiu de donar-los una segona vida a aquests residus fabricats a base d’alumini o plàstic.L'Associació Espanyola de Cafè (AECafè) ha creat ARECAFÉ, la unió de 24 companyies de cafè que treballen conjuntament per a la recollida i posterior, per tal de donar-los una segona vida i que no resultin un residu final.A aquesta iniciativa s'hi han sumat empreses com: Productos Solubles, Busi Cafés, CaféDromedario, Café Rico, Cafento, Cafés Baqué, Cafés Batalla, Cafés BOU, Cafés Guilis, Cafés La Brasileña, Cafés Orus, Coffe Productions, Expressate, Fast Eurocafé, General Coffee Blenders, Global Coffee Industries, Incafhi, Industria Café del Norte, Jacobs Douwe Egberts, Jurado Hermanos, Nestle España, Sevilla del Café, Toscaf y UCC Coffee Spain.Es tracta d'unentre el consumidor, la distribució, les administracions locals i les empreses del sector. Amb aquest conveni l'Ajuntament d'Arbúcies se suma al projecte i ja s'han habilitat diferents punts de recollida de càpsules de cafè a diversos punts del municipi com són les mini deixalleries, instal·lades al carrer Camprodon, a la deixalleria i a l'Ajuntament. De manera que facilitarà que les persones consumidores d’aquest producte, un cop utilitzat, puguin llençar les càpsules en aquests punt.Un cop els punts de recollida estiguin plens, es traslladaran totes les càpsules recollides a ladeixalleria, lloc on ARECAFÉ farà la recollida de totes les càpsules recollides i, aquestes es portaran a la planta de reciclatge on es farà la separació del marro del cafè de l'envàs, per donar-los una. El marro del cafè es destina a usos agrícoles i les càpsules d'alumini o plàstic es fonen i esdevenen un recurs per a crear nous materials.