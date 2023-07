El Prat Rodó d'Arbúcies tornarà ser l'escenari del cicle de música Notes d'Aigua

Aquest diumengel engegarà una nova edició deli eld'serà, novament, l’escenari per aquest cicle de concerts a la fresca durant els mesos de juliol i agost.El primer concert serà el diumenge 2 de juliol i porta per títol Les havaneres que escoltava Xavier Cugat, amb el grup. Una cantada d'havaneres - espectacle innovadora, que s'escapa de la tradicionalitat. Una actuació que comptarà amb un presentador i actor i guionista conductor de relats i dinamitzada amb projeccions d'imatges de la vida de Xavier Cugat a través d'una pantalla de grans dimensions. El grup Vell Galligants oferirà un repertori ric i variat conformat per havaneres, valsos mariners, cançó popular i de taverna.El següent diumenge de concert serà el 9 de juliol amb la cobla. En aquesta ocasió, oferirà interpretacions d'una gran qualitat musical gràcies a la professionalització dels seus integrants, i al mateix temps es caracteritza per ser una formació juvenil, dinàmica i amb experiència en el sector. La formació és dirigida pel músic i compositor Jordi Molina.El tercer concert serà el diumenge 23 de juliol ambi els artistes internacionals participants al III Villa Margarita Music Fest, que s'ajunten per oferir el concert final del festival, amb actuacions de més de 10 formacions. Un gran concert amb la millor música clàssica que inclourà soprano, violí, guitarres i piano.El cicle de música Notes d'Aigua finalitzarà el diumenge 20 d'agost amb un concert de swing per cantar i ballar.