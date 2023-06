«Coneguem els nostres parcs» celebra 40 anys com a programa degà de l'educació ambiental a Catalunya

Coincidint amb l'acabament del curs escolar, elva acollir el dijous 22 de juny una jornada lúdica amb educadors ambientals, empreses, antics alumnes, tècnics municipal d'ajuntaments i personal de la Xarxa de Parcs Naturals per celebrar els 40 anys del programa Coneguem els nostres parcs. La iniciativa, la primera de l'educació ambiental a Catalunya, pretén donar a conèixer a l'alumnat de 6è de primària els espais naturals protegits.El programa escolar, impulsat per la Diputació de Barcelona amb la col·laboració dels ajuntaments, celebra enguany el 40è aniversari. La iniciativa educativa, que es va posar en marxa el curs 1982-1983, té com a objectiu apropar els infants i mestres als espais protegits de lade la Diputació de Barcelona i sensibilitzar-los sobre el paper dels espais naturals protegits i l’ús racional dels recursos.Coneguem els nostres parcs s'adreça a l'de centres escolars de la província. Inicialment, va començar als municipis de l'Àrea metropolitana. Consta d'una sessió de treball teoricopràctica que es realitza a l’aula de l'escola i d'una ruta didàctica guiada per algun dels espais de la Xarxa de Parcs Naturals. El programa ofereix itineraris pedagògics adaptats i recursos educatius per a infants amb diversitat funcional. Alhora, està preparat per atendre alumnes de centres d'educació especial.Al llarg d'aquests, el programa ha acollit prop dei mestres. Les primeres experiències van arrencar ali al Parc Natural de Sant Llorenç del Munt i l’Obac els anys 1982 i 1983 amb un total de 4.813 infants.