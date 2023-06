L'1 de juliol torna l’Embruix a Sant Hilari Sacalm

L'organització de l'està acabant els preparatius perquè la tornada d'aquesta activitat, que no es feia des del 2019, sigui un gran espectacle. Més de 50 persones hi participen sota la direcció artística d', que ha treballat amb la Fura dels Baus i al Polònia de TV3. Els tiquets es poden comprar a 2 euros a l'Oficina de Turisme – Can Rovira.L'1 de juliol es veurà un Embruix clàssic que preténamb la representació de quatre llegendes i l'aquelarre final Sàbat de bruixes, guilla que fuig!. L’espectacle començarà a 2/4 de 10 del vespre amb sortida des de Can Rovira i consisteix en una. Com a recomanacions, cal anar ben calçat i portar llanterna. A més, des d'aquest divendres ja hi haurà activitats relacionades amb l'Embruix: les rutes Cova dels Encantats i Llegendes de Sant Hilari, els Contes A cop d’escombra, un taller de cistelleria i una exposició.L'Embruix és un esdeveniment cultural que s'inspira ende segles enrere ambientades als. La iniciativa arrenca l'any 2009 impulsat per entitats locals relacionades amb el món de l'espectacle i amb el suport de l'Ajuntament de Sant Hilari. L'objectiu és conservar totes les històries populars relacionades amb les llegendes, la màgia, bruixes, bruixots i follets.