Vols saber qui actuarà a les barraques de la Festa Major d'Hostalric 2023?

Aquests són els dies i els grups que hi actuaran:

Divendres 30 de juny

Dissabte 1 de juliol

Diumenge 2 de juliol

des d'avui està de. La trentena d'activitats lúdiques i festives que s'han programat s'allargaran fins dilluns vinent 3 de juliol. Són activitats ben diverses, entre les quals hi ha lesa la zona esportiva des del dia 30 de juny fins el 2 de juliol, a partir de les onze de la nit i que aplegarà més d'una desena de grups que animaran la festa nocturna en aquests dies de festa gran.Entre els escollits, entre d'altres, hi ha, un quintet femení resident a Barcelona que es carac teritza per la seva música vitalista que oscil·la entre el pop, el flamenc i els ritmes llatins.També els celonins Càndid Coll i Marçal Calvet en el seu paper d', amb una proposta plena d'humor irreverent, irònic i amb molta sàtira.I el mediàtic terrassencque ha format part del jurat d'Eufòria que a ben segur presentarà el seu nou disc Dummy.- Riky Prats- Maruja Limón- Tutú-Keké- Dj. Animal- El President i l'Alcalde- Lildami- Waikiki- Dj. Montbertus- Whitedemon- Les que Faltaband- Karaoke a càrrec de joves d'Hostalric