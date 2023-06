Els Agents Rurals enxampen un furtiu que capturava ocells fringíl·lids amb una xarxa abatible a Sant Antoni de Vilamajor

(GEVA) del Cos d'Agents Rurals han interceptat i denunciat una persona en el moment que capturava de manera furtiva ocells fringíl·lids a, al Vallès Oriental.En l'actuació s'han comissat 20 exemplars d'i diversos. Concretament s'han trobat 6 xarxes japoneses, 4 xarxes abatibles, 2 escopetes d’aire comprimit, 17 ballestes i altres elements relacionats amb la captura d’ocells de cant.Laper la Directiva 2009/147/CE del parlament Europeu i del Consell, de 30 de novembre, relativa a la conservació de les aus silvestres; la Llei 42/2007 del patrimoni natural i de la biodiversitat; i el Decret legislatiu 2/2008 pel qual s'aprova el Text refós de la Llei de protecció dels animals i el Decret 139/2014, pel qual s'estableix el règim temporal per al període 2014-2018 de les autoritzacions excepcionals per a la captura en viu i tinença d'ocells fringíl·lids per a la cria en captivitat adreçada a l'activitat tradicional de concursos de cant, conformen el marc normatiu vigent que regula la protecció de les espècies d'ocells fringíl·lids (pinsà, verdum, passerell, cadernera).Des de l'any 2016, la Generalitat de Catalunya no ha concedit autoritzacions excepcionals per capturar al medi natural exemplars d'ocells fringíl·lids i des d'aleshores la tinença d'ocells fringíl·lids és prohibida, excepte si són nascuts en captivitat i duen les anelles oficials corresponents. La comercialització d'aquestes espècies és prohibida en tots els casos.