Democràcia directa de Suïssa: Un model inspirador per a Catalunya?

, aquest és el títol del taller sobre què és i com es fa, un sistema polític basat en laque es portarà a terme divendres 30 de juny a la sala d'actes del Museu de Granollers, a dos quarts de set de la tarda, a càrrec del grup català-suís Democràcia Directa. "Un model democràtic just a partir de l'empoderament de la ciutadania", han explicat els seus impulsors. El taller compta amb la col·laboració del Consell de la República Granollers - Canovelles i l'Assemblea de Granollers.L'acte d'aquest divendres comptarà amb l'assistència del periodista suís, corresponsal de la ràdio pública suïssa SRF als països escandinaus i especialitzat en temes de democràcia al món com processos electorals, processos de democratització o democràcia directa i participativa.El grupestà format per ciutadans suïssos residents a Catalunya, alguns dels quals al Baix Montseny, que desenvolupen un Taller de Democràcia Directa participativa per conèixer i comprendre com funciona la Democràcia de Suïssa.Des de gairebé una dècada existeix a Catalunya una inquietud transversal i permanent per trobar unen que el ciutadà sigui el centre de decisió. Els darrers esdeveniments polítics han accentuat la situació i estan emergent contínuament propostes com Debat Constituent o Consell de la República Catalana.Aquestes noves propostes demanen un. Alguns pobles han hagut al llarg de la seva història de forjar aquest camí com és el cas de la Confederació Helvètica.L'objectiu del grup Democràcia Directa és apropar aquests models polítics profundament democràtics a la ciutadania de Catalunya. Des de la seva fundació l'any 2020 i en plena Pandèmia més de 500 persones ja han assistit i participat en aquest Taller on la part més interessant és el debat enriquidor que es genera entre els assistents.L'entrada al Museu costarà dos euros.