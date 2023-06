Festa Major de Sant Pere de Vilamajor 2023: programa, dates i activitats

Aquest dijous 29 de juny començarà la Festa Major de Sant Pere de Vilamajor amb motiu de la Diada de Sant Pere. La programació festiva s'allargarà fins diumenge 2 de juliol. En aquests quatre dies hi haurà activitats ben diverses i per a totes les edats. Entre els concerts hi destaca les actuacions de l'Orquestra Venus, Figaflawas, Lágrimas de sangre, Pipas, Fugados de Alcatraz, P&P Sound Djs i Hotel Cochambre per tancar la Festa Major. També s'ha programat una Nit Jove amb Embauca't i l'actuació de Dj Hochi i Dj Aleix.Hi destaquen activitats esportives, infantils, àpats populars i cercavila de gegants amb la Colla gegantera La Força. El pregó i la inauguració de l'exposició "Les energies renovables en l'antiguitat" serà el divendres 30 de juny a la Mongia.Veure el programa sencer de la Festa Major

Programa Festa Major Sant Pere de Vilamajor by naciodigital on Scribd