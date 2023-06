Clara Poch estrena «Lady Panda» dins del Festival Grec amb accent del Baix Montseny

és un espectacle de circ "despullat, honest, humil i vulnerable"; un moviment que és tota una coreografia de gestualitats i accions corporals; una música en viu que ha acompanyat a tots els espectacles; el cant; el teatre… Una obra que parla sobre aquells moments en els quals ens disposem a acceptar una pèrdua a la recerca d'un nou guany, el moment en què ens deixem anar, fem un gir que el canvia tot (o potser no) i busquem la seguretat d'un nou port o d'una nova vida. Aquest moment misteriós en el qual acceptem el sacrifici i emprèn el gir, el seu poder de trastornar-lo tot, és el tema de Lady Panda.Amb una escenografia volàtil i la interpretació de les actrius, i l'acompanyament musical de, dialogaran amb una cerca física del punt mort, el viratge i la suspensió a través del circ, i amb l'extrem i el contrast a través de la dansa, en aquesta obra realitzada amb el suport de Ca Gassol/Cultura Mataró, la Central del Circ, Estruch-Fàbrica de creació dels Arts en Viu, i l'– Mesa de Cultura.L'autora de l'obra Clara Poch Masià, nascuda a Girona en 1976, es va formar en el Centre National des Arts du Cirque de Châlons-en-Champagne, en l'especialitat d'aeris, i a l'École Nationale de Cirque de Rosny-Sous-Bois.L'any 2008 va crear amb el músic deMarçal Calvet la, amb la qual tots dos han produït uns espectacles en els quals s'expressen amb música en viu i les arts del circ. Entre els més coneguts, Amigoo (2022), on un contrabaix es convertia en punt de connexió entre un home i una dona, entre la música i el circ, i el més recent(Grec 2018 Festival de Barcelona). Cal dir que, a més del seu treball amb Mumusic Circus, Clara Poch Masià ha dirigit també gal·les i espectacles, entre ells el Cabaret de Circ en el Castell de Montjuïc-Mercè 2014. I, com a prova del pes de la música en els muntatges de la companyia, recordar que en 2021 Poch i Calvet van gravar un disc, un treball que parlava sobre comiats i abismes, titulat Fortuna i que va comptar amb la col·laboració de. L'espectacle té entre les intèrprets a Carla Farreny, que va participar en la convocatòria de 2020 del projecte Creació i Museus amb la proposta Tour.: Clara Poch: Carla Farreny, Marçal Calvet, Clara Poch: Clara Poch, Marçal Calvet: Jordi Oriol, Roser López Espinosa: Rosa Soler, Clara Poch: Marçal Calvet: Lluc Castells, Pep Codolosa, Clara Poch: Alfred Fort (La Destil·leria), Clara Poch