L'Ajuntament d'Arbúcies amplia la borsa d'habitatge jove a sis pisos

Aquest mes de juny s'han atorgat dos pisos més a joves arbuciencs, de manera que la borsa d's'ha ampliat i ja disposa de. El preu del lloguer d'aquests dos habitatges oscil·la entre els 230 i els 300 euros, ja que l'objectiu d'aquest projecte és garantir que els joves trobin facilitats per accedir a l'empancipació amb uns preus justos i assequibles.Segons explica el regidor d'Habitatge,, el compromís de l'equip de govern és que la borsa d'habitatge jove arribi als 20 pisos aquesta legislatura. En aquest sentit, Salmeron assenyala: "Seguim treballant per ajudar els nostresamb un habitatge digne i assequible".Cal recordar que l'any 2021 ja es van adjudicar els tres primers habitatges amb contractes de tres anys per permetre la rotació de persones i arribar a més necessitats. El programa compta amb la col·laboració i suport de ladins els programes de reforma i condicionament d'habitatges per incloure'ls a les borses públiques.Així mateix, el programa inclou també el requisit de promocionar empreses subministradores de proximitat i d'com la cooperativa Som Energia.