Horaris, preus i ubicació: tota la informació de les piscines del Baix Montseny, en un clic!

Les piscines

Arbúcies

Breda

Gualba

L'ja fa dies que ha arribat i les altes temperatures i latambé s'hi han instal·lat. Una de les millors maneres de fer-la passar és anant a laa aquells municipis on en tenen.Des det'ho volem posar fàcil i és per això que n'hem fet una llista amb tota la informació pràctica que necessites saber. Esperem que et sigui d'utilitat!A la comarca natural elsmunicipals que tenen l'com a protagonista són oberts ininterrompudament des del matí i fins al vespre, llevat d'alguna excepció.: Fins el 3 de setembre de 202390 euros(6 a 12 anys) 24 euros(13 a 59 anys) 44 euros+ 60 anys 20 eurosamb discapacitat 20 euros: Centre d'Esports Municipal Can Delfí: Fins l'11 de setembre: 15 i 19 de juliol(4 de junys / 11 de setembre)- 6 a 16 anys 61 euros- 17 a 29 anys 69 euros- Adults (a partir de 30 anys) 87 euros- Jubilats 61 eurosMés informació de preus i serveis a: breda.cat : Fins el 3 de setembre

Horari: De dilluns a diumenge de 10.30 a les 20.00 h

Entrada de dilluns a divendres no festius:

- De 0 a 2 anys: Gratuït

- De 3 a 14 anys, majors de 65 anys i pensionistes: 3,00 euros

- A partir de 15 anys: 3,50 euros

Entrada dissabtes, diumenges i festius:

- De 0 a 2 anys: Gratuït

- De 3 a 14 anys, majors de 65 anys i pensionistes: 3,50 euros

- A partir de 15 anys: 4 euros

Abonament mes juliol 2023 (vàlid del 24/06/2023 al 31/07/2023):

- De 3 a 14 anys: 20 euros

- A partir de 15 anys: 30 euros

Abonament mes agost 2023 (vàlid del 01/08/2023 al 3/09/2023):

- De 3 a 14 anys: 20 euros

- A partir de 15 anys: 30 euros

Abonament temporada estiu 2023 (vàlid del 24/06/2023 al 3/09/2023):

- De 3 a 14 anys: 30 euros

- A partir de 15 anys: 50 euros

Piscina d'Arbúcies al complex de Can Delfi Foto: Aj Arbúcies

Hostalric

Sant Antoni de Vilamajor

Sant Pere de Vilamajor

Piscina de Can Bosc de Santa Maria de Palautordera Foto: Jordi Purtí

Santa Maria de Palautordera



Obertura: Fins el 3 de setembre



Horaris:

- Font Martina d'11 a 14 h i de 15 a 20 h.

- Can Bosc d'11 a 15 h i de 16 a 20 h.

Preus:

- Infantil (5-14 anys) i més de 65 anys 3 euros

- Adults 5 euros

- Només tardes 3 euros Més informció sobre els preus públics

que així ho acreditin, podran gaudir d'un 10% de descompte sobre el preu dels abonaments.(20 euros) inclou 10 entrades generals, sense distinció per edat ni situació personal, no se li aplicarà el descompte del 10%, i serà vàlida només per la temporada en que es sol·licita. (Venda a la mateixa piscina).: Fins el 3 de setembrede 10 a 20 h.: Els preus i tota la informació sobre la temporada d’estiu es pot consultar íntegrament al flyer informatiu - Els abonaments de temporada i les entrades d'un dia es podran adquirir directament a la piscina municipal.: Fins el 10 de setembre: de dilluns a diumenge de 10 a 19 h.Piscina del nucli (c/ Girona): 251 persones; Piscina de les Pungoles (Av/ Pedraforca, 14): 200 personesFins el 3 de setembreDe 10:30 a 20 hde 5 a 13 anys 3 eurosde 14 a 64 anys 4 euros3,50 euros10 entrades35 eurosde 14 a 64 anys 50 euros40 euros60 eurosde 14 a 64 anys 90 euros75 euros