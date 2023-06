Canguratge municipal gratuït d'estiu a Breda

L'Ajuntament de Breda oferirà un servei gratuït de canguratge d'estiu per a infants de 4 a 12 anys durant els mesos de juliol i agost. Durant aquests dos mesos el servei estarà obert cada dimarts, dimecres i dijous de 16.30h a 19.30h al Centre Cívic 1 d'Octubre. El servei de canguratge inclou una persona monitora oferint activitats diverses de lleure educatiu a càrrec d'El Relleu.

El servei és gratuït, però compta amb places limitades, pel que cal fer una reserva prèvia trucant al número de telèfon 619 762 098. També es podrà disposar del servei sense reserva prèvia en funció de la disponibilitat de places per aquell dia.

Aquesta activitat està subvencionada pel programa Temps per Cures del Departament d'Igualtat i Feminismes de la Generalitat de Catalunya amb l'objectiu d'oferir serveis de cures per a nens i nenes i alliberar temps per a les famílies.