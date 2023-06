Rutes d'estiu a Sant Hilari Sacalm per recordar hilariencs il·lustres

L'organitza activitats d'estiu del 23 de juny al 10 de setembre, amb la intenció de donar aa nivell cultural, natural i gastronòmic. Com a novetats, hi ha les rutes guiades per camins que havien trepitjat el general Josep Moragues i del bandoler Serrallonga, dos dels personatges hilariencs més populars.Més novetats són les, un joc de pistes infantil que combina enigmes, geolocalització i entorn que porta per nom El flabiol d'en Jaumet o la visita al refugi d'animals OHANA. Altres, com el que porta al pla de les Arenes o a Santa Margarida, inclouen esmorzar de forquilla o dinar de pícnic amb productes locals. I esde l'estiueig a la Font Picant amb un tast d'aigües mineromedicinals.Per altra banda, l'1 de juliol torna un dels grans esdeveniments, l'Sàbat de bruixes, guilla que fuig, unaamb aquelarre final que no es feia des del 2019. També la música tindrà un gran protagonisme amb lesals Jardins de Can Rovira tots els dijous de juliol i agost o l’Isard Fest, que tindrà lloc el 22 de juliol al passeig de la Bòbila amb els concerts de Flashy Ice Cream, Scorpio, Socunbohemio, Doble&Hugsound, Carlota Flâneur i Genkie.Després de les bones xifres de Setmana Santa, amb una gran afluència de visitants per veure el Via Crucis Vivent, ja es va començar a pensar en la temporada d'estiu. L'Oficina de Turisme de Sant Hilari Sacalm es va marcar com a reptei ampliar l'oferta turística del municipi i ho ha aconseguit implicant empreses i entitats del municipi a l'hora de dissenyar propostes turístiques engrescadores i pensades per a diferents públics.