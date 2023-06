El Parc Natural del Montseny impulsa una enquesta sobre la capacitat de càrrega a Santa Fe

El Parc Natural del Montseny – Reserva de la Biosfera està duent a terme un estudi de la capacitat de càrrega de la zona de Santa Fe del Montseny. Una de les accions és una enquesta per conèixer l'opinió pública de la població local que viu, coneix o fa un ús habitual del seu entorn. Un dels objectius és conèixer les problemàtiques que es poden derivar segons la freqüentació de l'entorn del pantà per, d'aquesta manera, planificar les actuacions necessàries per ordenar la freqüentació i els usos en aquest espai natural i fer així compatible la seva visita amb la seva conservació.

Per tant la participació ciutadana és fonamental en aquest procés per recollir l'opinió dels habitants del territori, detectar les pressions que pateix l'espai i fer que la ciutadania participi de les accions que es realitzen.

Per participar a l’enquesta només cal contestar les preguntes que trobareu al següent formulari: enquesta de capacitat de càrrega a Santa Fe del Montseny. El termini de participació estarà obert fins el 22 de juny.