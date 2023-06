La secció sindical de CNT a Manipulados Madueño ha acordat desconvocar les aturades parcials que tenien lloc des del 5 de maig de 2023, i comencen una nova fase del conflicte amb una nova estratègia.



En els darrers dies la càrrega de treball ha minvat per part de l'únic client de Manipulados Madueño, el Grup Intermas de Llinars del Vallès, qui va refusar celebrar una reunió amb la secció sindical per abordar la situació. Davant d'aquesta situació les treballadores en conflicte van acordar en assemblea canviar d'estratègia i passar a una fase judicial de les seves demandes davant un previsible concurs de creditors.

Durant aquestes setmanes les treballadores han protagonitzat diverses manifestacions a Llinars i Cardedeu, així com concentracions diàries davant la mercantil. La pressió exercida aquestes setmanes va permetre cobrar part dels endarreriments acumulats, però el sindicat CNT continua denunciant que l'empresa manté la precarietat tan econòmica com en matèria de salut laboral, la qual cosa ha provocat l'acumulació de diverses baixes per incapacitat temporal a conseqüència de les sobrecàrregues de feina.

CNT anuncia, d'aquesta manera, que tanca el Fons Solidari amb les companyes i agraeix públicament totes les mostres de suport del moviment popular del Baix Montseny qui ha donat suport en tot moment a la lluita d'un petit col·lectiu de treballadores que patien una gran precarietat laboral. En els pròxims dies el sindicat farà públics els comptes un cop l'assemblea de treballadores n'acordi el repartiment.

Finalment, des del sindicat feliciten les companyes per la seva lluita aquestes setmanes, "la seva unió i la seva determinació va permetre cobrar part d'uns salaris que, d'altra banda, difícilment haguessin pogut. Però sobretot han defensat la seva dignitat demostrant un cop més que juntes som més fortes", s'ha manifestat des de la secció sindical de la CNT.