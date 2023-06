A la representació hi participen corals d'Osona, Malgrat de Mar (Maresme), Arbúcies (Selva) i Sant Hilari Sacalm en diferents veus: la Coral Petits Cantaires, la Coral Clau de Sol (dirigides per Dolors Vidal), la Coral Jove i Adults Contrapunt (dirigida per Maria Carretero), la Coral Sibemoll (dirigida per Núria Robert), el Cor d'Homes d'Osona, la Coral l'Arpa (dirigida per Pere Mateu Xiberta) i la Coral Veus alegres. La rapsoda és Maira Comalat i la dansa anirà a càrrec d'Iris Ceballos.

A frec d'aigua vol també rendir homenatge als més de 75 anys de la coral Veus Alegres de Sant Hilari Sacalm. La seva presidenta, Emma Puigví, explica que "l'efemèride de la institució va ser durant la pandèmia i només es varen poder celebrar dos concerts commemoratius". Ara, diu, "Amb A frec d'aigua volem celebrar-ho amb diverses corals oferim aquest espectacle innovador".

A més, s'han organitzat en paral·lel diverses activitats vinculades a l'espectacle com ara una xerrada sobre l'obra i diferents activitats el mateix cap de setmana al municipi. Les entrades per aquesta representació programada pel 25 de juny a les set de la tarda ja estan a la venda a través del web de l'ajuntament i a l'oficina de turisme per quinze euros.