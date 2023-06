L'Ajuntament d'Arbúcies organitza un curs de pastor per fomentar l'agroecologia i la conservació de la natura

Elorganitza el primer curs de pastor del municipi, per a joves de 16 a 29 anys, que tindrà lloc aquest estiu a lade, amb una quinzena d’alumnes de tot Catalunya, de València i Lleó., directora del CFA comenta que "la missió del centre de formació és mantenir el relleu generacional a través de la incorporació de nous agents al sector primari i mantenir un llegat cultural que no es pot perdre".Aquest projecte té com a objectiu incorporar els joves en lesde muntanya, en la gestió sostenible de les. Alhora el projecte té com a objectiu dignificar aquesta professió i facilitar eines per a la seva organització i cooperació. El curs és el primer projecte d’aquestes característiques que es fa a la zonai consta de quatre línies de treball diferents: guiatge i pastura de xais i cabres, ensinistrament de gossos de tura, elaboració de formatges artesanals i creació d’un projecte de pastura.Pretén, també,per tal de poder fer prevenció d’incendis forestals a la zona gràcies a la neteja del sotabosc que fan aquests ramats en el moment d’alimentar-se de forma natural. D’altra banda, el CFA es farà càrrec de la part pedagògica de la formació d’aquests joves, oferirà les seves aules per a la part teòrica i coordinarà les pràctiques amb el pastor: un conegut pastor en actiu,, que va aprendre aquest ofici entre Catalunya, el País Basc, França i Argentina, després d’haver exercit de pilot d’aviació durant uns quants anys.Aquest projecte compta, a més, amb el, ja que forma part d’un programa de Garantia Juvenil de la Unió Europea. Per aquest motiu, un cop finalitzi el curs, els alumnes rebran un certificat de formació., regidor d’Educació, explica: "Fa anys que Arbúcies aposta per la formació continuada dels joves. Aquest curs, que s'emmarca en un projecte agrari, forestal i ramader, ens permetrà formar persones en l'àmbit de la ramaderia extensiva que potser, més endavant, voldran emprendre un projecte agroramader".Aprofitant les particularitats que té la vila, la població, el Montseny, a més del curs de pastor, durant aquest juliol, s’impartiran també al CFA tres cursos més: joieria artesanal, nutrició i dietètica i monitor de medi ambient i d’activitats esportives de muntanya.