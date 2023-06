Rua del sènior del Club Bàsquet Arbúcies per celebrar el campionat de Catalunya de 3a catalana

Els jugadors del sènior del(CBA) han festejat amb una rua pels carrers del centre d'Arbúcies elque van aconseguir a Lleida el cap de setmana passat. Desenes d'arbuciencs i arbucienques han volgut acompanyar-los en aquesta gran celebració.Elva ser la pista en què la plantilla del sènior arbucienc es va proclamar campió de Catalunya de 3a catalana després de derrotar als quarts de final per 64 a 53 al Torredembarra Bàsquet Club, de guanyar a les semifinals de 65 a 61 a l'Associació Sant Martí Esportiu; i de derrotar a la final al CB Granollers per 60 a 54. Un partit que asseguren que va ser molt ajustat i en què l'afició hi va patir de valent.Però després de tot, i amb el trofeu de campions a les mans, estan molt satisfets dels resultats obtinguts "130 equips han quedat per darrere nostre", asseguren els jugadors del sènior i assenyalen que el CBA era l'únic representant de les comarques gironines i l'únic equip d'un poble de les dimensions d’Arbúcies, ja que la resta d'equips participants venien de ciutats molt més grans. "Amb aquesta victòria ens hem tret l'espina que ens va quedar l'any passat quan ens vam quedar a les portes de pujar a 2a catalana", recorden.Haver aconseguit l'per la temporada que ve arriba en el millor moment pel club. Enguany es commemoren elsi del centenari de la Federació Catalana de Bàsquet. Però és que, a més a més, estan molt orgullosos d'afirmar que la plantilla del sènior està íntegrament formada per jugadors arbuciencs. I això es deu al fet que any rere any va creixent la base del club, expliquen i anuncien que la temporada vinent hi podria haver el primer equip femení després de 10 anys. En aquest sentit, des del club destaquen: "Hi ha sensació d’equip, hi ha molta unió entre els jugadors de tots els equips i les famílies estan molt implicades amb el club. Una cinquantena de persones vinculades amb el CBA es van desplaçar a Lleida el cap de setmana passat per donar-nos suport en un moment tan important per a nosaltres".Quan se’ls pregunta per la temporada que ve a 2a catalana els jugadors es mostren molt optimistes: "L'equip que ens va derrotar i ens va privar de pujar a 2a, la temporada vinent jugarà a 1a catalana. Les perspectives són bones".