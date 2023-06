Anna Herrero (Semi) nova alcaldessa de Vallgorguina

La foto ho diu tot

Per Vallgorguinenc el 17 de juny de 2023 a les 17:37 1 0

La cara de la Llistosella ho diu tot... menys mal que no ha sortit. Terribas s'ha salvat de miracle i podrà seguir xupant del bote. La Semi no sap el que li ve a sobre. I el de l'americana encara no sap que a Vallgorguina som capetxanos i això de anar tant mudat no es porta.