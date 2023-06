El sector químic del Vallès Oriental ha d'apostar per la col·laboració per consolidar el pes i la competitivitat

La col·laboració entre les empreses químiques és una necessitat per consolidar la seva competitivitat al territori. Aquestes és una de les conclusions comentades a la jornada celebrada aquest matí a la seu de la Unió Empresarial Intersectorial (UEI) la jornada "El", organitzada pel Consell Comarcal en el marc de la Taula Vallès Oriental Avança.Hi han assistit prop de 40 persones, entre empreses, representants sindicals, patronals i tècnics/ques municipals. La presentació ha anat a càrrec del conseller de Promoció Econòmica i Estudis del Consell Comarcal,, i, de la consultora J3B3 Consulting, redactora també de l’estudi realitzat entre el maig i el desembre de 2022.En la trobada s’han abordat els aspectes més rellevants de l’Estudi del Sector Químic del Vallès Oriental i s’ha fet un repàs de l’impacte econòmic del sector a la comarca, l’ocupació, l’oferta i la demanda formativa, lai ha plantejat els reptes i les oportunitats del sector per al seu futur pròxim.Entre les reflexions que s’han abordat, destaquen que la col·laboració entre les empreses químiques és una necessitat per consolidar la seva competitivitat al territori, o que cal reforçar la formació superior en farmacèutica i química industrial per atraure major talent jove i femení. El resum de l’estudi que s’ha facilitat a les persones assistents conté les dades més destacades.Els ponents han fet referència a les diferents fonts de dades que s’han fet servir per elaborar l’estudi, entre les quals destaca l’enquesta realitzada amb una mostra representativa de les empreses del sector químic, que ha donat valor i profunditat a les dades analitzades.A la jornada també ha intervingut, líder d’equip del Programa Catalunya Clústers d’Acció, l’Agència per a la competitivitat de l’empresa de la Generalitat de Catalunya. Així, segons ha explicat, la metodologia de creació de clústers, el sector químic al Vallès Oriental es pot definir com un “clúster natural”. I ha repassat els trets que defineixen un clúster, com el lideratge horitzontal i compartit, l’impuls de projectes estratègics i amb visió adaptativa, a més d’una representació de la cadena de valor. També s’ha comentat la importància de l’impacte social i ambiental en el territori, a més del volum de facturació a l’hora de donar valor a una empresa.Des d’es considera que amb estudi del sector químic del Vallès Oriental s’ha realitzat un primer pas, útil i alhora necessari, per conèixer la realitat del sector a la comarca i la seva situació en comparació a la resta del país. Per arribar, però, a la constitució d’un clúster, s’ha apuntat la necessitat d’analitzar també la cadena de valor de la química i els reptes i objectius comuns entre les empreses que hi formen part.A la trobada s’ha coincidit en que aquest estudi justifica el pes i la importància d’un sector que requereix la col·laboració publico-privada i una aposta per als propers anys.