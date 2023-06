Ells ja han decidit i nosaltres, també

Fumata blanca. Després de tres setmanes d’incertesa, avui comença a caminar una nova legislatura al consistori celoní que els. L’entesa entre socialistes i cupaires demostra dues coses: una, que; i dos, que poc a poc, arreu de Catalunya i ara també a Sant Celoni, es va desfent l’que ha vertebrat la dinàmica de pactes els darrers 8 anys per deixar pas a l’eix tradicional esquerra-dreta. I és que, reconeguem-ho, al ciutadà corrent no l’importen tant els himnes, les banderes i les fronteres com les polítiques que desplegaran els seus governants per a fer ciutats més agradables i sostenibles, per a impulsar els sectors econòmics o afavorir la cohesió social.El document Marc programàtic i de prioritats que les dues formacions han fet públic, on es recullen elsque guiaran l’acció política del govern, demostra que o bé per als líders de la formació socialista fer alcalde Vallhonesta era una qüestió de vida o mort o bé que els encarregats de la negociació s’han passat de generosos. Fer política és pactar i pactar implica arribar a solucions de compromís que molts cops obliguen a fer concessions. Però una cosa és cedir en benefici de la convergència i una altra molt diferent és renunciar als valors propis i als compromisos més importants contrets amb els votants i amb la població en general a través del programa electoral, principal eina per al reclam del vot.I és que, en aquest Marc programàtic, se’ns ha informat que el nou Govern, liderat pel, presents en carrers, places i façanes, com l’estelada a l’entrada del poble. I encara pitjor, que l’Ajuntament de Sant Celoni, el de tots, també el dels 2.284 veïns que han fet possible que Vallhonesta sigui alcalde, seguirà formant part de l’Associació de Municipis per la Independència. Des de quan el partit socialista ha renunciat als valors d’integració, europeisme i federalisme?I si això pot causar sorpresa i fins i tot indignació al votant socialista, la posició del Govern sobre el model de gestió de la recollida de residus és de traca: els líders del PSC, que tant havien repetit que el seu model no era el porta a porta sinó el dels, que tan bons resultats estava donant en d’altres municipis de la comarca. Els mateixos que s’havien vantat que en tots aquells municipis on s’havia implementat elel partit de govern havia perdut l’alcaldia a causa del descontent de la població. Ells mateixos han cedit i finalment Sant Celoni tindrà porta a porta. On queda el pamflet que van enviar el dia abans de la jornada de reflexió segons el qual “Ells (JXCAT) ja han decidit. Nosaltres (PSC) organitzarem una consulta popular perquè els veïns decideixin quin model volen”?En fi,, fins i tot massa. I les ànsies de governar, de vegades, porten a cometre aquest tipus d’errors. Són només dos punts d’entre un conjunt d’objectius estratègics prometedors i progressistes. Esperem que siguin capaços de desplegar-los i que això redundi en una millora de la qualitat de vida dels celonins i celonines. Molts encerts i molta sort, a tots, als que governaran i als que seran a l’oposició. La seva sort serà la nostra.