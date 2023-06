El llibre «Cuina, societat i natura al Montseny. Reserva de la Biosfera», rep el premi Gourmand 2023

Els, més coneguts pel seu nom en anglès de Gourmand World Cookbook Awards han premiat el llibre, editat per la Diputació de Barcelona, en la seva edició 2023,, com a segon millor llibre del món en la categoria de llibres locals de sostenibilitat.L'acte d’entrega va tenir lloc el passat 27 de maig a Umea, Suècia. El curador del llibre és l'especialista en patrimoni cultural immaterial,, i el dissenyador de l'obra,. En relació al llibre, Lluís Garcia, afirma que "aquest premi, tan reconegut en el món de la gastronomia, és un reconeixement a la feina de la Reserva de la Biosfera del Montseny a favor de la cuina tradicional i sostenible.Els Gourmand són uns premis fundats l'any 1995 perper tal de premiar els millors llibres de gastronomia d'arreu del món. Aquest any, s'han analitzat més de 100.000 publicacions de 230 països i regions del món.La cuina és una activitat essencial en la societat. És coneixement, tècnica, innovació, creativitat, art. En essència, la cuina és cultura. La cuina vincula les activitats productives tradicionals (agricultura, caça, ramaderia, pesca) amb les creences i actituds. La cuina ajuda a. I explica un paisatge.El, és una muntanya amb una personalitat pròpia configurada per la seva gent al llarg dels segles. El massís gaudeix d’un patrimoni cultural immaterial ingent, i la cuina n'és un eix fonamental. Aquest llibre recull receptes de plats, begudes i postres elaborats per la població local i presentats en diferents concursos culinaris promoguts per la reserva de la biosfera. Són un tast del rebost del Montseny portat a taula.Les receptes s'agrupen per, com una finestra oberta al món per on conviuen tradició i modernitat. Un llibre que és territori, és creativitat, és gènere, és natura, és cuina, és festa, és Montseny.