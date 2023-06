El fi de festa amb l'Orquestra Montgrins tanca unes Enramades molt participatives a Arbúcies

La interpretació de la cançó de la passada per part de l’al concert de fi de festa a la plaça de la Vila amb tot el públic dempeu, va posar el punt final a les Enramades 2023. Un acte en el qual és tradició fer el lliurament dels premis dels diversos concursos que se celebren durant lesi les Enramades.L’alcalde d’Arbúcies,, i la regidora de Festes,, van ser els encarregats de fer entrega dels diferents guardons. Els primers van ser els premis del concurs de portada del. En aquest cas, es va entregar un diploma als tres guardonats de cada categoria, però també a tots els finalistes. Els guanyadors van ser, de la categoria de 1r i 2n,, de la categoria de 3r i 4t i el guanyador de la categoria de 5è i 6è i portada del llibret va ser Amar Preet. Tots tres es van endur un val de 50 euros per gastar en material escolar. I els finalistes van ser Robert Falip, Aina Noguera, Laia Saura, Abril González, Laia Suades i Laura Duran.La següent entrega de premis, referent al concurs de, va comptar també amb la participació de representats del Club Bàsquet Arbúcies, ja que enguany, amb motiu del 40è aniversari del club, van ser jurat de les catifes i, també, el tema comú a totes les confeccions. Així doncs, Joan Ribó i Josep Masnou es van sumar a l’alcalde i a la regidora per donar el premi a l’originalitat i al disseny a la catifa Matarile, dels veïns del Segimon Folgueroles; el premi a la varietat de flor del Montseny el van entregar als Catifeixons amb la catifa Castell de Montsoriu; i el premi al treball va ser per a Patrimoni cultural, del veïnat del carrer Major i, l’accèssit per a l’Ateneu Popular l’Arboç amb la catifa Ens roben l’aigua.Tot seguit, es va fer el lliurament dels premis dels concursos d’Enramades. Els primers que es van entregar van ser els del concurs d’enramar carrers i places. El primer premi, valorat en 200 euros, va ser per Elegància, del carrer Havana fins al carrer Pont, tot passant pel Sorrall, el carrer de la Riera i la placeta. El segon premi, de 100 euros, va ser per Estels de colors, del carrer Domènec Refart. I, finalment, el tercer premi, valorat en 50 euros, va ser per La primavera a Arbúcies, del carrer Ramon Pagès i l’accèssit per al carrer Germana Cecília i L’enramada dels Cecílius.Els següents premis que es van entregar van ser els del concurs de rodolins. En la categoria infantil, la premiada va ser Júlia Duran, en la categoria juvenil va ser Pau Becerra i en la categoria d’adults va ser Berta Quintana. Finalment, el jurat de la Regadora florida va fer entrega dels quatre premis del concurs Balcons florits a Anna Prats, Anna Vilanova, Montse Canaleta i Josep Ribera.L’acte també va comptar amb la participació de representants del Comerç d’Arbúcies que van voler destacar la iniciativa que van promoure a les Enramades per tal de potenciar i motivar la participació a les danses i que va consistir en un sorteig per a cada dansa valorat en un total de 600 euros.La regidora de Festes, Judit Prat, va aprofitar el fi de festa per acomiadar-se de la regidoria, ja que aquest dissabte deixarà el càrrec i va destacar: “Tanquem unes Enramades molt participatives a tots els actes, malgrat la situació meteorològica. Les passades, les danses i les sardanes han estat tot un èxit”. En aquest sentit, Prat va voler agrair personalment al col·lectiu de sardanistes que ha impartit les classes de sardanes a les escoles del poble aquest curs escolat i que, ha fet que enguany les ballades de sardanes comptessin amb molts nens i nenes en aquests actes tan tradicionals de les Enramades. Finalment, la regidora va concloure: “Només em queda agrair la col·laboració de tothom qui ha fet possible unes Enramades d’allò més festives”.