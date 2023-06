Junts per Sant Celoni i la Batllòria no renuncia a exercir el seu lideratge

ha emès un comunicat a última hora d'aquest migdia remarcant que el resultat de les darreres, alhora que es fan palès que calia acords entre diverses formacions per constituir un govern estable que donés resposta a les necessitats de la ciutadania. També va ser un fet la baixa participació que, seguint la inèrcia nacional, i a exemptes d'alguns condicionants locals, "van castigar les forces d'àmbit sobiranista".Davant d'aquest resultat, des de Junts van iniciar converses per tal deamb les dues forces sobiranistes del consistori:, entenent que teixien una majoria sòlida que permetés entomar elsel municipi, alhora que donàven un missatge d'unitat entre ells.Ahir dimarts 13 de juny a la tarda va tenir lloc la darrera reunió dels comitès negociadors de l'Alternativa i Junts, on, diuen, es va manifestar un ampli acord programàtic i organitzatiu. Així mateix, els membres de l'Alternativa van comunicar-los que seguidament tenien assemblea per tal de decidir amb qui encaraven el pacte de govern.A la mitjanit se'ls va comunicar que, a manca d'alguns serrells, l'AlternativaEn el comunicat que han emès manifesten que desconeixen i, alhora esperen, els motius pels quals s'opta per aquesta decisió, quan el missatge transmès era d'acord general amb tot el que s'havia plantejat.Asseguren, des de Junts, que noque les urnes ens han donat, i interpel·lem i restem oberts a trobar vies que facilitin un acord de govern a Sant Celoni i la Batllòria".El comunicat acaba dient que "Avui refermem, més que mai, que sigui quin sigui el resultat, sense renunciar a res, citant a Espriu: ensper sempre més al servei d'aquest poble".