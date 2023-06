La celonina Juna Charansonnet Del Campo campiona de Catalunya de gimnàstica artística

Juna Charansonnet en el podi del campionat de Catalunya Foto: TTFotos.es

de 13 anys, nasacuida el 8 de gener de 2010, s'ha convertit en la nova cfemenina en la categoria de Base 6 petites, representant al Club Gimnàstica Artística de l'Hospitalet. La final del Campionat de Catalunya es va celebrar el darrer cap de setmana al pavelló Nou Congost de Manresa.La Juna, nascuda a, a més de guanyar la medalla d'or a la classificació general, va aconseguir tres medalles més en aparells: La medalla de plata a paral·leles i dos bronces, a barra i a l' exercici de terra.La gimnasta celonina va començar amb sis anys a entrenar amb el Club Gimnàstic Mataró, on va aconseguir guanyar una fase de la Copa Catalana, més tard va fitxar pel Salt Gimnàstic Club on va aconseguir una medalla de plata per equips en el Campionat d'Espanya del 2021.Aquesta última temporada la Juna ha fet uncomençant a entrenar sota les ordres de la entrenadora Nani Gordillo al Club Gimnàstic de l'Hospitalet. Aquesta mateixa temporada ja havia aconseguit guanyar una fase de la Copa Catalana tot i sortir d'una llarga lesió que l'havia allunyat durant uns mesos de l'La Juna Charansonnet marxa la setmana vinent cap a Lanzarote per afrontar el seu nou repte i competir en elde Base de gimnàstica artística femenina.