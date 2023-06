Lliurat el Document únic de protecció civil municipal a Fogars de Montclús

Laha lliurat a l'el Document únic de protecció civil municipal (Duprocim), que estableix el marc orgànic i funcional per prevenir i controlar els riscos sobre les persones i els béns i donar resposta adequada a les possibles situacions d’emergència al municipi.Els treballs recullen els, com emergències per onades de calor o de fred, per concentració de persones a causa d'espectacles populars, festes o manifestacions, i per malalties transmissibles emergents amb un alt risc potencial. En el cas de Fogars de Montclús, a més s’hi inclouen els riscos per incendis forestals, nevades, sismes, inundacions, ventades, transport de matèries perilloses i pandèmies.Elha de ser aprovat pel plenari municipal i sotmetre's a informació pública. Posteriorment, ha de ser homologat per la Comissió de Protecció civil de Catalunya, organisme que depèn de la Generalitat de Catalunya.Des de l'abril del 2018, la Diputació de Barcelona disposa de la cartografia de protecció civil incorporada a la plataforma Sitmun (Sistema d'informació territorial municipal), que permet als ajuntaments accedir a la informació de les diferents capes dels riscos que s’incorporen al Duprocim i que han de servir per a la gestió de les emergències.