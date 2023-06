La Colla Castellera del Baix Montseny és de manera oficial colla en formació

Diumenge vinent 18 de juny a Parets del Vallès hi ha una trobada de colles castelleres del Vallès Oriental. Hi participaran les colles Manyacs de Parets del Vallès, Xics de Granollers, Castellers de Mollet del Vallès, Castellers de Caldes de Montbui i, per primera vegada, laUna passa més de la Colla Castellera del Baix Montseny que va fent moviments en ferm, després de ser oficialment, per poder esdevenir una colla oficial sempre que se superi el període de formació d'un mínim de tres anys per poder-se convertir en una colla de ple dret. Durant tot aquest temps tindran al seu costat els Castellers del Riberal, de la Cataaluanya Nord, i els Castellers de Mollet., cap de la Colla de Castellers del Baix Montseny, ha explicat que els passos a seguir més immediats per evolucionar són-són ara una trentena de persones de diversos pobles del Baix Montseny i en calen moltes més- i seguir practicant els diversos castells que hauran de representar en un futur.Per això, assagen dos cops a la setmana a Sax Sala de Sant Celoni, els dimarts i els divendres de les vuit a les deu del vespre. De fet, per a la colla baixmontsenyenca el pròximserà un dia important, ja que serà el seua Santa Maria de Palautordera, municipi on en realitat va nèixer la colla l'any 2019 impulsada pel Lorena Barrueco , abans que la pandèmia de la Covid ho aturés tot. Al costat de les seves colles padrines hauran de fer el que s'entén per actuació completa, tres castells de 6 diferents i un mínim de pilars de 4.Des de la Colla Castellera del Baix Montseny s’assenyala que per formar part de la colla no importa l'edat perquè tothom és imprescindible i, per això, fan una crida a tothom qui estigui interessat en formar-ne part hi participi per ajudar aa la comarca natural del Baix Montseny.