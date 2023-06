L'Alternativa: «Seguim negociant per transformar Sant Celoni i la Batllòria»

Dissabte vinentés el dia assenyalat per constituir els nous ajuntaments sorgits de les urnes de les. Com se sap, a Sant Celoni cap dels partits que es van presentar a les eleccions municipals i que van aconseguir representació al ple de l'Ajuntament, disposa de la majoria necessària per a la formació d'un govern. És per això que des de fa dues setmanes els diferents partits estan negociant per arribar a un acord que pugui donar estabilitat a Sant Celoni i la Batllòria en els propers quatre anys.Totes les mirades estan posades en l', els seus tres regidors són necessaris per donar el govern a Junts, que disposa de set regidors, o al PSC que entrarà amb sis regidors. La majoria a l'Ajuntament de Sant Celoni és de nou regidors. Des de la nit del 28-M fins avui "les negociacions per formar el nou govern segueixen en peu", han explicat a primera hora d'aquesta tarda des de l'Alternativa.Recorden que el dia 1 de juny ja van emetre un comunicat on informava de laque els propers anys haurà de liderar un nou, i urgent, impuls aEn aquest sentit, i després de diverses hores de reunions de treball, manifesten que agraeixen el to, la redisposició i l'anàlisi compartit de la situació, per part dels dos partits majoritaris,. Afegeixen que, més enllà dels acords finals, la propera legislatura serà molt important pel municipi, i, que passen indubtablement per la capacitat de parlar, escoltar, debatre, planificar i cercar pactes. "És aquí on tots els grups municipals presents a l'Ajuntament ens trobaran, per donar resposta a tots els reptes que tenim".Asseguren que estan treballant perquè aquesta sigui laentra al govern municipal de Sant Celoni i la Batllòria. "No obstant, per nosaltres, la política ni comença ni acaba als despatxos. Ens vam presentar a les eleccions per ser una eina més per a la transformació social des del nostre municipi". Per aquest motiu, reafirmen el seu compromís de seguir empenyent i treballant, com han fet sempre, des dels carrers, les places i les organitzacions que lluiten incansablement per fer d'aquest món un lloc millor.En aquest sentit, també reconeixen la feina que les darreres setmanes han fet tots aquells que formen part de l'espai polític de l'Alternativa. "Cada dia més persones s'apropen i comencen a participar al nou projecte municipalista de Sant Celoni i la Batllòria". Com han repetit tant durant la campanya,, conclouen des d'aquesta formació política.