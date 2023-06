El 13è Festival Circ Cric tanca edició amb més de 16.000 espectadors

Un espai per gaudir en família

Ambient de la festa Sound System al Festival Circ Cric Foto: Carola López / ACN

L'activitat continua tot l'any

Elabaixa el teló amb una "" solidària a benefici de l'ONG Pallassos Sense Fronteres. El balanç d'aquesta edició és "molt positiu", en un mes i mig ha aplegat. La traca final va arribar aquest dissabte amb una marató de dotze hores de música reggae, hip-hop i rap. L'esplanada del circ ha vibrat amb uns enormes equips de música al pur estil Sound System gràcies als col·lectius locals Baixmont Sound i Lavanda Sound i als experimentats Dub Soul SoundSystem. Els caps de cartell són Senyor Oca & DJ Gale, Adala & Chalart i Matah, que actuaran aquest vespre. Els assistents han pogut aprendre a fer piruetes amb un slackline, riure amb pallassos i fer diversos tallers., codirectora del Circ Cric, explica que la festa d'aquest dissabte ha estat una idea dels joves del circ. "Elneix a Jamaica, amb la idea de fer la festa al carrer, de treure els aparells i els equips de so per muntar la festa amb allò que hi ha", detalla tot afegint que per l'ocasió ho han "sofisticat una mica més" perquè han comptat amb un equip de so molt ponent.La jornada, va aplegar "grans i petits" i va esgotar les 500 entrades que va posar a la venda. Amb aquesta festa, el Circ Cric vol celebrar elsi posar el punt final de la 13 edició del certamen. Tots els beneficis es destinaran a l'ONG, ja que "els artistes venen sense cobrar" i només "hi ha les despeses mínimes per muntar l'acte". La festa posa el punt final al Festival Circ Cric 2023, que des del 14 d'abril ha acollit companyies i artistes com Baró d'Evel, Companyia de circ "eia", Col·lectiu Mur, Cia. Sifó, Cia Traüt, La Bleda, José Luis Redondo, Claret Clown, Jack Hulon, Jordi Bertran i Tortell Poltrona, entre molts d'altres.Trias explica que estan "molt contents amb la resposta del públic" d'aquest 13è Festival Circ Cric i que "han assolit els seus objectius". "Hem fet funcions pleníssimes", afirma tot subratllant que hi ha passatd'infantil, primària i educació especial repartits en 26 funcions. Els caps de setmana les grades del circ també s'han omplert. Els tretze espectacles programats durant la primavera els dissabtes i diumenges han aplegat 4.634 espectadors.La codirectora del Circ Cric destaca que l'esplanada al peu del Montseny és "un espai per". "Hi ha pocs llocs on pugui anar l'avi amb el net més petit i compartir una activitat", sosté tot considerant que "és molt bonic que sigui tan transversal i que tots s'ho passin bé". "Em fa feliç", diu amb un gran somriure.Tot i que s'acabi el Festival Circ Cric, l'activitat continua a les seves carpes. "Aquest és un", subratlla Trias tot afegint que "és un centre de creació" on fan estades diverses companyies. "També acollim escoles de circ perquè hi puguin fer els finals de curs i impulsem projectes en pro del circ amb una miqueta de visió de futur", resumeix per deixar clar que aquest espai no només funciona durant la primavera, quan es fa el Festival Circ Cric.