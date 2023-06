Junts i ERC arriben a un acord per governar conjuntament el Consell Comarcal de la Selva

El president de Junts a la Selva,, i el de la Federació Comarcal d'ERC,, han signat un acord per tal que les dues forces governin de manera conjunta eldurant el mandat. El pacte permetrà "i estar al costat de la gent en un moment en què com a comarca cal assumir importants reptes", així com "tenir un govern amb la màxima representativitat, ja que es tracta de les dues forces més votades a la Selva", amb 11 i 9 consellers respectivament.L'acord, pel qualde l'ens supramunicipal durant els propers quatre anys, així com una vicepresidència i, parteix de la construcció d'una "estructura unificada consensuada" que permeti encarar “les polítiques comarcals necessàries" per abordar les problemàtiques i oportunitats existents als diferents municipis."La voluntat és donar un millor, sobretot els més petits, que ajudi a millorar la vida dels ciutadans i ciutadanes de la comarca", han explicat les dues parts en el document de l'acord.