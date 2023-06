El Cercle de Voluntaris fa manteniment i millora de la tanca ramadera a les pastures del pla de la Calma

Membres delvan col·laborar amb l'equip gestor delel dissabte 27 de maig en el manteniment d'espais oberts al Parc Natural, tan importants per a la biodiversitat i la prevenció d'incendis, prop del, a Tagamanent.L'objectiu de l'actuació era tancar un antic, on es conrearà cereal per alimentar el ramat d'ovelles que pastura en aquella zona i evitar, així, que hi entrin senglars o les mateixes ovelles. Aquesta actuació forma part del seguit d'intervencions del Parc Natural per garantir l'existència d’un ramat que, amb la pràctica de la ramaderia extensiva, té un paper cabdal en el manteniment dels espais oberts en aquest territori.El grup va ser rebut per l'equip del Parc Natural del Montseny que havia organitzat l'actuació: Elisabet Ros, tècnica d’Ús públic i educació ambiental; Joan Anglada, tècnic de territori, i els membres de la brigada de manteniment, Joan Comellas i Marçal Giol.La feina de laparticipants va consistir, d'una banda, a col·locar unes tanques fetes amb fusta de castanyer, tot lligant-les a unes guies de filferro que ja havia col·locat el Parc Natural uns dies abans i, d'una altra, a clavar les estaques que serveixen de guia per lligar els filferros en el tram que quedava pendent. En total, al llarg de la jornada es van col·locar 150 metres de tanca i 200 metres d'estaques.L'actuació de voluntariat va ser una gran jornada que va acabar amb el dinar a la zona del mas El Bellver, amb unes vistes magnifiques del turó de Tagamanent amb l'església de Santa Maria al capdamunt.