L'estació d'ITV de Sant Celoni millorarà l'eficiència energètica amb la instal·lació de plaques solars

, empresa líder en inspecció, assaigs i certificació, s'ha unit a, la filial de serveis energètics d'Endesa, per desenvolupar un pla que impulsi l'de les estacions d'inspecció tècnica de vehicles (ITV) que TÜV SÜD opera a Catalunya. Es tracta de tres centres ubicats als municipis de, les Borges Blanques (les Garrigues) i Amposta (Montsià).El projecte ha consistit en la, que generaran fins alque les estacions necessiten per operar. En total s'han instal·lat 111 mòduls repartits entre les diferents plantes fotovoltaiques, amb una potència pic total de gairebé 60 kWp i un autoconsum anual superior als 67 MWh.El sistema d'autoconsum, dissenyat per Endesa X, evitarà l'emissió de més de 17 tones de CO2 l'any, la qual cosa equival a la capacitat d'absorció de 101 arbres per any.Aquesta iniciativa s'estén a nivell estatal i inclou estacions de la Comunitat de Madrid, Castella i Lleó, Castella-la Manxa i La Rioja, que també es beneficiaran del pla de TÜV SÜD per descarbonitzar les seves instal·lacions, així com reforçar i millorar els serveis que proporciona en el sector de les ITV a Espanya, que desenvolupa actualment a més de 30 centres.