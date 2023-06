Amplificant el benestar emocional en un concert al bosc, a Santa Maria de Palautordera

Al voltant de dues-centes persones han assistit aquest dimecres al concert d'que s'ha celebrat a les instal·lacions de, a Santa Maria de Palautordera, i que impulsen la Fundació Princesa de Girona i Art House Academy. Els artisteshan trepitjat l'escenari ubicat al mig del bosc per compartir la seva música amb missatge.El concert, en ple, ha començat amb l'entrada de Bok a cavall entonant Algo diferente, una cançó que parla d'un amor a distància. L'artista italià també ha cantat Todo va a estar bien, Esperanza i ha presentat el seu últim treball El día con la noche. Per la seva banda, la cantant i compositora filipina-cubana Riza Godoy ha presentat Y se va se va, Tatuaje i En otra vida.Les cançons de Teo Bok i Riza formen part d'AmplificARTE. Un projecte educatiu que utilitza lai eina per treballar el desenvolupament personal i el benestar emocional dels joves, alhora que promou la cultura musical als centres educatius, entitats socials i altres espais. El projecte neix de la unió de la música i l'educació. Una col·laboració de joves docents del programa Generació docents de la, juntament amb joves artistes d'de més de 25 centres educatius d'arreu de l'Estat ja coneixen el projecte AmplificARTE que uneix música i educació per treballar el benestar emocional.Durant el concert d'AmplificARTE al bosc, els artistes han reflexionat amb el públic sobre el bullying, la solitud, la pèrdua, el desamor o la frustració.Fomentar elés precisament l'objectiu de La Granja Ability Center que és un dels col·laboradors del projecte AmplificARTE. Més de 18.000 nens i joves visiten cada any aquest espai per entrenar les competències emocionals des de la vivència i la pràctica de l'educació emocional.