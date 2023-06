Salvador Illa: «La Fundació Viver de Bell‑lloc fa una feina excepcional per tal que tothom tingui les mateixes oportunitats»

"Fan una tasca admirable i lloable que és imprescindible perquè tothom pugui desenvolupar el seu projecte de vida", va dir el, després de la visita que va fer dimecres a diferents espais que té laal Vallès Oriental. El gerent de la Fundació,, i part de l'equip, van ser els encarregats d'explicar els projectes que desenvolupen al territori vallesà i les necessitats que tenen.El portaveu del PSC de Cardedeu,, i el portaveu del PSC de Llinars del Vallès,, així com membres de les dues agrupacions socialistes van participar també d'aquesta visita, acompanyant a Illa. La primera parada va ser a la nau que té la Fundació a Llinars del Vallès, on hi desenvolupen tasques de producció i els treballadors ofereixen diferents serveis a empreses, també hi ha oficines amb els despatxos de gestió i aules per fer formació.Després, van visitar la llar residència Lluïsa Oller a Cardedeu, es tracta d'un equipament residencial on hi viuen persones adultes amb importants necessitats de suport i que té per objectiu potenciar la seva autonomia i la inclusió social.L'equipament residencial compta també amb un espai de centre ocupacional al costat de l'habitatge que aviat entrarà en funcionament. "El proper mes de setembre posarem en marxa el Centre Ocupacional amb 16 places, 12 d'elles, concertades, amb persones de Cardedeu i d'altres poblacions de la comarca", va avançar Carles Sopeña, gerent de la Fundació Viver de Bell-lloc. Sopeña va destacar la importància que els partits polítics coneguin la feina que fan des de la Fundació i les seves necessitats, en aquest sentit, va demanar a les administracions que siguin més àgils en els seus tràmits.Des del PSC de Cardedeu valoren molt positivament la feina que fan des de la Fundació i van assegurar, tal i com portaven en el seu programa electoral, que la inclusió de totes les persones és una prioritat, "tenim diverses propostes en aquest sentit i volem treballar de la mà de la Fundació i ajudar-los en el que calgui", va dir Josep Quesada. Cal treballar per aconseguir una societat plenament inclusiva on totes les persones tinguin les mateixes oportunitats.