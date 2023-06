La botifarrada popular inaugurarà un any més les Enramades d'Arbúcies

Canvis d’horari i altres novetats per incentivar la participació a les danses i a les passades

La Regidoria de Festes de l'Ajuntament d’Arbúcies ja té a punt un total deper al sopar popular d'avui dijous al vespre, acte que donarà el tret de sortida a unes noves, la festa més esperada i viscuda per a tots els arbuciencs i arbucienques. Una celebració que s'allargarà fins dimecres de la setmana vinent, 14 de juny.Des de mitja tarda ja hi ha qui fa cua per agafar la seva botifarrada, però no serà fins a 2/4 de 8 del vespre que es començarà oficialment la, el primer actes de les Enramades. Un sopar que petits i grans gaudeixen de l'ambient festiu que es respira tant a la plaça de la Vila com als carrers adjacents (Major i Vern). Tots ells engalanats amb banderetes.Després de l'àpat, l'a la mateixa plaça de la Vila, donarà pas a la passada de la Plaça, l'acte que enceta l'enramada del barri de la Plaça. La passada de la Plaça començarà a les 10 del vespre. A la passada, els veïns participants portenal llarg del recorregut per tots els carrers de l'enramada acompanyats pels New Serafins que interpretaran l', el Pasodoble ligero. Una gran rotllana al voltant de l'arbre de la Plaça tanca la passada i dona pas a les sardanes, xotis i vals. I, l'actuació musical amb el grup Sixtus tancarà la primera nit de les Enramades.Enguany, per tal de motivar la participació dels arbuciencs i arbucienques a participar dels actes tradicionals de les Enramades, des de la Regidoria de Festes s'ha decidit avançar les hores de les danses i d'algunes passades nocturnes. Així doncs, les danses es ballaran a la 1 del migdia i no a ¼ de 2, com era habitual. I, en el cas de les passades, la de la Plaça, la del Sorrall i la de la Carretera començaran a les 10 del vespre i no a 2/4 d'11 com es feia anys enrere.A més a més, des de l'han organitzat la campanya Balla la dansa té premi! I és que per incentivar a la participació a les festes populars, entre tots els dies que es balla la dansa sortejaran premis valorats en 600 euros i que consisteixen en un dinar per a 2 persones, un vermut per a 2 persones i per a la mainada, regals sorpresa per a 2 persones. Per participar-hi cal seguir el compte d’Instagram de l'Associació de Comerç (@comercarbucies) i penjar una foto ballant la dansa el mateix dia tant fent un post com una story i mencionar @comercarbucies. (Qui tingui compte privat, caldrà que enviï una captura de pantalla de la publicació per DM).