En Comú Podem de Sant Celoni aposta per un govern d'esquerres

Sant Celoni 2023 Totes les dades Cens total: 13.372 Escrutat 100,00% Vots comptabilitzats: 7.157 53,52% Abstencions: 6.215 46,47% Vots nuls: 94 1,31% Vots en blanc: 177 2,50% Partit Vots % Regidors

Des del moment que es van conèixer els resultats de lesa Sant Celoni se sabia que cap grup dels que him concorrien disposava d'una majoria absoluta per configurar un govern municipal. Els celonines i celonines van dir que calia negociar i van deixar tres actors principals. Les converses entre els grups ja fa uns quants dies que han començat, però de moment encara no hi ha cap acord per saber qui governaràa partir del dia 17 de juny quan es formin els nous ajuntaments.Hi ha tres actors principals. Per una bandaque va ser la força més votada i set regidors. N'hi calen com a mínim dos per poder governar. Per altra banda el, segona força més votada i sis regidors. Els en falten tres per poder formar govern. I en tercer llocque els seus tres regidors són decisius per decantar el govern cap a una banda o altra.A més d'aquests tres partits amb representació municipal hi haque els propers quatre anys tindrà un regidor al ple de l'Ajuntament, però no té capacitat de poder decidir quin govern es podria formar per al mandat 2023-2027.Tampoc no pot decidir-ho, ni té representació municipalque el passat 28-M no va arribar al mínim del 5% per poder entrar a l'Ajuntament. Tot i amb això, acaba d'emetre un comunicat agraïnt el suport a les persones que van confiar en la candidatura encapçalada per Marc Giralt i que ja estant pensant en les eleccions del 2027 "ajudant i fent oposició des de fora". En el mateix comunicat diuen que tenint la possibilitat de poder configurar "un, seria molt positiu que totes les parts implicades donin el màxim per fer-ho realitat".