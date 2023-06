Ampliació de la xarxa ciclable

30 propostes en l'estudi de mobilitat urbana de Sant Esteve de Palautordera Foto: Diputació de Barcelona

Pacificació de la mobilitat motoritzada

Nou aparcament a la zona esportiva

Pacificació dels entorns escolars

Laha realitzat un estudi dede, en el que s'analitzen les principals problemàtiques de mobilitat en els seus nuclis principals així com amb. El treball inclou 30 propostes previstes en un horitzó per als propers sis anys, que segueixen els principis de la mobilitat sostenible com ara els desplaçaments a peu i en bicicleta, la racionalització de l'ús del vehicle privat i la millora de l’oferta de transport públic.L'estudi s'ha centrat en aspectes com la millora de la connectivitat de les urbanitzacions Can Record i Can Ribes, la pacificació del trànsit en tot al nucli urbà així, com la millora de l’oferta de lai de la. També s'ha treballat en la reordenació de la mobilitat al centre del municipi i la pacificació de la mobilitat als entorns escolars.Entre les principals propostes incorporades hi ha la, especialment a la xarxa bàsica de vianants. L'estudi ha identificat els carrers més rellevants pel que fa a la mobilitat a peu dins del municipi i que són aquells que permeten connectar els equipaments i zones comercials del municipi. Molts d'aquests carrers no presenten un estat de les voreres òptim, per això una de les propostes principals de l'estudi de mobilitat és la creació de voreres mes amples en aquests carrers o, en el cas que sigui necessari, carrers de plataforma única.Un punt a destacar de la xarxa bàsica de vianants és la cruïlla del carrer Major i el carrer Tramuntana i la, amb voreres molt estretes, on es proposa la reducció a sentit únic i l’ampliació del tram de plataforma única del carrer Major fins a deixar la cruïlla a un sol nivell.El fet que el municipi de Sant Esteve de Palautordera sigui planer, facilita l'ús habitual de la bicicleta. En aquest sentit l'estudi proposa l'ampliació de la xarxa ciclable, ja sigui en trams de carril bici nous o bé en trams on la bicicleta comparteix calçada amb el trànsit motoritzat.La proposta de nova xarxa ciclable permet connectar la urbanització de Can Ribes amb el nucli urbà i amb l'escola Vallmanya, i en el vessant est, es preveu la connexió amb l'Institut Can Record. Tots els itineraris ciclables acaben connectant amb la xarxa existent de Santa Maria de Palautordera i Sant Celoni. Amb aquesta actuació es crea una xarxa ciclablei també connecta amb la xarxa ferroviària facilitant així la intermodalitat bicicleta – tren.El desenvolupament urbà de Sant Esteve de Palautordera té la peculiaritat que s'ha dut a terme al llarg de la carretera BV-5301, que és també el. Aquest vial, al ser una travessera urbana suporta el trànsit de pas així com tots els moviments interns del veïnat. Per aquest motiu, l'estudi recomana aplicar mesures de pacificació de la mobilitat i reducció de la velocitat en tot el tram que va des de Les Margarides fins al nucli de urbà. La carretera és gestionada per la Generalitat, motiu pel qual caldrà acordar les mesures proposades, ja siguin de control com ara radars, radars pedagògics o semàfors, o bé de tipus físic com poden ser elements reductors de velocitat o estretament de la calçada, entre d’altres.L’estudi recull la proposta de l’Ajuntament de fer una la zona esportiva actual, situada a l’entrada del municipi. Aquest aparcament servirà per afavorir l’estacionament dels visitants, especialment els dies on hi hagi activitats que dificultin la mobilitat amb vehicle privat pel centre del poble.El treball també preveu la intervenció amb actuacions de pacificació tant a l'Escola Vallmanya com a l'Institut Can Record. En el cas de l’escola, es preveu l'ampliació de les voreres properes i en el cas de l’institut, la millora dels itineraris a peu i en bicicleta, així comuna zona de "petó i adeu".També es proposa impulsar el, amb l’objectiu de promoure que els infants accedeixin a l’escola amb bicicleta a partir de l’organització de grups d’infants acompanyats per persones adultes, que fan el trajecte fins a l’escola en bicicleta. Aquest projecte ja s’ha dut a terme en altres municipis amb força bona acollida per part de les famílies.