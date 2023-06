Crema un vehicle a l'AP‑7 a Sant Celoni

Unva quedar totalmentahir dimarts al vespre al carril central de l'a l'alçada de, en direcció sud. Els fets van passar al quilòmetre 104 i els bombers van rebre l'avís a les 19:38 i hi van desplaçar una dotació que hi va estar treballant fins a les 20:21. Malgrat l'espectacularitat del succés, no hi va haver cap persona ferida ja que, quan van arribar els bombers, els ocupants del vehicle ja n'havien sortit.Amb el foc apagat el cotxe es va retirar al voral i la circulació es va normalitzar, encara que amb e vehicle encès la circulació pels dos carrils laterals durant una bona estona no es va aturar. Al lloc dels fets també s'hi van desplaçar els Mossos d'esquadra i ambulàncies del SEM.